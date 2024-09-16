Приложение Google Contacts получило обновление

Обновленная страница создания контактов в Google Contacts стала доступна для пользователей.

Google начинает внедрение переработанной страницы для создания контактов, которая включает в себя ряд улучшений. Некоторые поля теперь представлены в виде кнопок, добавлен новый раздел для заметок, а несущественные поля скрыты.

Данный обновленный интерфейс доступен в версии 4.39 приложения Google Contacts.

Компания долго работала над обновлением дизайна страницы «Создать контакт». В новой версии сохранены основные поля, такие как «Добавить фотографию», «Имя», «Фамилия» и «Компания».

Однако теперь важные поля, такие как «Добавить телефон», «Добавить адрес электронной почты», «Добавить знаменательную дату» и «Добавить в ярлык», отображаются в виде кнопок. Поле «Добавить телефон» включено по умолчанию, и пользователи могут удалить его при необходимости с помощью красной кнопки справа.

Ниже кнопок добавлено новое текстовое поле для заметок, а также кнопка «Добавить поля», которая открывает список дополнительных необязательных полей.

В отличие от предыдущего дизайна, теперь при добавлении полей на странице «Добавить поля» добавляется только выбранное поле, что устраняет ненужный беспорядок. Ранее, выбирая «Дополнительные поля», пользователи получали сразу все необязательные поля, что требовало прокрутки для поиска нужного.

Источник: androidauthority