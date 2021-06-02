Приложение для разработчиков Apple получит новые стикеры в преддверии WWDC Keynote

Apple продолжает подготовку к выступлению на WWDC, которое состоится в понедельник, 7 июня, и сегодня перед мероприятием обновила свое приложение для разработчиков с новыми функциями.

В обновлении добавлены подробные сведения обо всех павильонах, видеороликах, лабораторных занятиях «один на один», а также о задачах кодирования и проектирования, доступных в рамках WWDC 2021 , а также представлена ​​возможность регистрации в лабораторных занятиях «WWDC 2021».

Разработчики также могут использовать серию новых стикеров в приложении «Сообщения».

Приложение Apple Developer можно бесплатно загрузить из App Store, и это центр iPhone и iPad для всего контента разработчиков WWDC.

Источник — Astera.