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Приложение DeepSeek угрожает конфиденциальности пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Приложение DeepSeek для iOS, завоевавшее популярность среди пользователей благодаря конкуренции с ChatGPT, оказалось под угрозой из-за критических уязвимостей, выявленных исследователями кибербезопасности.

Анализ компании NowSecure показал, что приложение отключило встроенную систему безопасности iOS App Transport Security, что позволяет передавать данные в открытом виде.

Кроме того, DeepSeek использует устаревший алгоритм шифрования 3DES, который считается небезопасным и уязвимым для атак. Это повышает риск перехвата конфиденциальной информации, включая историю запросов и IP-адреса пользователей.

Эксперты предупреждают, что такие данные могут быть использованы для создания детального профиля пользователя, что особенно тревожно для тех, кто работает в государственных учреждениях.

Проблемы с безопасностью привлекли внимание регулирующих органов в Европе и США, которые проверяют, соответствует ли приложение требованиям защиты персональных данных.

Разработчики DeepSeek пока не прокомментировали ситуацию, но эксперты советуют пользователям временно воздержаться от его использования и проверить настройки конфиденциальности своих устройств.

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