Приложение Copilot от Microsoft появилось в App Store для iPhone и iPad

Уникальная нейросеть GPT-4, разработанная Microsoft Copilot, теперь доступна для бесплатной установки на устройства iPhone и iPad.

Microsoft Copilot является чат-ботом, функционирующим подобно OpenAI ChatGPT и основанном на самой последней версии языковой модели GPT-4.

Этот чат-бот также предлагает возможности ИИ-генератора изображений DALL·E 3. Ранее была выпущена версия приложения для устройств на базе Android.

В дополнение к мобильному приложению Microsoft представила отдельный веб-интерфейс для Copilot, что еще больше отличает его от Bing и подчеркивает его автономный характер.

Приложение Copilot теперь доступно для загрузки в Apple App Store для пользователей iOS и iPadOS, что знаменует собой важную веху в усилиях Microsoft по внедрению передовых решений в области искусственного интеллекта на различных платформах.

Теперь пользователи могут воспользоваться возможностями искусственного интеллекта Copilot, интеграцией текста в изображение и расширенными возможностями GPT-4 непосредственно на своих устройствах iOS.