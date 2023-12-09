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Приложение Beeper Mini на Android для отправки SMS в iMessage перестало работать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Создатели приложения Beeper Mini, позволявшего интегрировать iMessage на Android-устройствах, столкнулись с неожиданными трудностями.
Разработанное 16-летним школьником программное обеспечение задумывалось как универсальный мессенджер для обмена сообщениями между всеми платформами, включая iMessage, RCS и SMS.
Однако после запуска Beeper Mini столкнулось с серьезными техническими проблемами. Это, вероятно, и стало причиной быстрой блокировки приложения со стороны Apple.
Таким образом, планы создателей по ликвидации разрыва в доступе к iMessage между iOS и Android были сорваны. Это вызвало понятное недоумение среди ожидавших универсального мессенджера пользователей.
Пока неясно, сумеют ли разработчики Beeper Mini найти рабочее техническое решение, позволяющее обойти блокировку, либо им придется закрыть проект. Данный случай демонстрирует важность открытых стандартов в сфере мессенджеров.

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