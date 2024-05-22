Приложение банка «Тинькофф» уже исчезло из App Store

Новое мобильное приложение «Тинькофф банка» под названием «Т-старт» было доступно для скачивания в App Store для Apple, однако оно было удалено из магазина менее чем через день. Информацию сообщил ТАСС.

При переходе по ранее активной ссылке на приложение «Т-старт» в App Store появляется окно с сообщением: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

Ранее в апреле «Тинькофф банк» также предлагал пользователям скачать другое новое приложение под названием «Т-помощь». Однако и оно было доступно в магазине всего несколько часов, после чего исчезло.