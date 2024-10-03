Приложение «Авито» исчезло из магазина приложений Google Play

Приложение Авито стало недоступно в Google Play. Команда компании работает над ситуацией и обещает держать пользователей в курсе событий.

Пользователи, у которых уже установлено приложение, могут продолжать им пользоваться без изменений. Главное — не удалять приложение и проверить настройки смартфона, чтобы оно не было автоматически удалено.

Однако возможно, что пуш-уведомления станут недоступными. Пользователям рекомендуется ориентироваться на e-mail оповещения и уведомления внутри приложения, а также убедиться, что их электронная почта актуальна.

Тем, кто ещё не скачал приложение, предлагается сделать это через сайт Авито, а также в Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore. Доступна и мобильная версия сайта avito.ru.

В ближайшее время будет опубликована ссылка на видеоинструкцию и отдельный раздел с ответами на важные вопросы. Если возникнет необходимость в помощи, пользователи могут обратиться в каналы поддержки на сайте или в группах ВК и ОК.