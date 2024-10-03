Главная » Новости

Приложение «Авито» исчезло из магазина приложений Google Play

Автор На чтение 1 мин Просмотров 72 Опубликовано

Приложение Авито стало недоступно в Google Play. Команда компании работает над ситуацией и обещает держать пользователей в курсе событий.

Пользователи, у которых уже установлено приложение, могут продолжать им пользоваться без изменений. Главное — не удалять приложение и проверить настройки смартфона, чтобы оно не было автоматически удалено.

Однако возможно, что пуш-уведомления станут недоступными. Пользователям рекомендуется ориентироваться на e-mail оповещения и уведомления внутри приложения, а также убедиться, что их электронная почта актуальна.

Тем, кто ещё не скачал приложение, предлагается сделать это через сайт Авито, а также в Huawei AppGallery, Xiaomi Market и Rustore. Доступна и мобильная версия сайта avito.ru.

В ближайшее время будет опубликована ссылка на видеоинструкцию и отдельный раздел с ответами на важные вопросы. Если возникнет необходимость в помощи, пользователи могут обратиться в каналы поддержки на сайте или в группах ВК и ОК.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.