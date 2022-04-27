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Приложение авиакомпании Utair удалили из магазина приложений App Store

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Из магазина приложений для смартфонов и планшетов компании Apple удалили еще и приложение российской авиакомпании Utair.
Сегодня из онлайн-магазина App Store было удалено приложение «Аэрофлота», а позже стало известно, что было удалено и приложение Utair.

Авиаперевозчик пока никак не комментирует происходящее. Пользователи, у которых уже установлены на смартфоны программы российской авиакомпании, смогут пользоваться ими и дальше. Но установить его уже не получится.

Стоит отметить, что на iPhone нет возможности устанавливать программы из сторонних магазинов, это запрещено Apple.

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