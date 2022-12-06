Приложение «Альфа-Банк» вернулось в магазин App Store под названием «Деньги всем»

Банковский клиент «Альфа-Банка» из App Store был удален из-за санкций.

В магазине приложений компании Apple появилось новое приложение под названием «Деньги всем». Его можно скачать и использовать как клиента сервиса «Альфа-Банка».

Разработчиком приложения является компания Algori.io, оно пока доступно для скачивания, но его могут удалить в любой момент, как это было с приложением СБОЛ (Сбербанк)

Приложение «Альфа-Банка» из-за санкций было удалено из App Store в начале апреля, а в августе было опубликовано приложение «Деньги пришли», но его быстро удалили, и сколько продержится «Деньги всем» пока неизвестно.