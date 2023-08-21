Приключенческая игра The Invincible выйдет 6 ноября

Издательская компания 11 bit studios опубликовала свежий трейлер игры The Invincible (2023), основанной на романе «Непобедимый» Станислава Лема. Сюжет игры переносит игроков на пустынную планету Регис 3, где разворачивается исследование тайны исчезновения космического корабля «Кондор».

Трейлер подтверждает, что полная версия игры станет доступной 6 ноября. Ранее пользователи могли ознакомиться с демо-версией The Invincible через магазин Steam. Игра представляет приключенческий жанр и стремится передать атмосферу и сюжет романа Лема, погружая игроков в исследование загадочного мира и раскрывая тайны корабля «Кондор».