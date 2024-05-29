Причиной сбоя у СДЭК могла быть атака с использованием вируса-шифровальщика

По информации издания «Ведомости», сбой в работе службы доставки СДЭК мог быть вызван атакой с использованием вируса-шифровальщика.

Ответственность за остановку работы сервиса была взята на себя хакерской группой под названием Head Mare, которая заявила о применении вируса-шифровальщика. Эту информацию подтвердил источник в службе доставки и собеседник из компании в сфере информационной безопасности.

Представитель СДЭК заявил, что в настоящее время проводится расследование, и компания не может дать точных комментариев до получения подробной информации. Они не сообщили, когда сервис будет вновь работать.

Ранее СДЭК сообщила, что продвигается в восстановлении работы, однако они не были готовы возобновить обслуживание. Компания уверяет, что посылки клиентов находятся в безопасности.