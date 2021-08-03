Хотя приход Tesla в Индию был долгожданным, ожидание популярных электромобилей от компании может занять больше времени из-за высокой импортной пошлины в регионе.

Согласно отчету TimesNowNews, высокая импортная пошлина является одной из основных причин, по которой американский производитель автомобилей не вышел на индийский рынок. Хотя можно просто импортировать автомобиль с Gigafactory компании в Китае, пошлина приведет к резкому росту цен на автомобиль, что сделает его менее жизнеспособным на рынке. Таким образом, единственный способ избежать этого — это производить и собирать автомобили на месте по схеме электромобилей индийского правительства.

На данный момент Tesla Model 3 является одной из самых доступных моделей компании и предлагается в США по цене около 39 990 долларов США (примерно 3 000 000 индийских рупий или 30 лакхов). Однако цена Model 3 в Индии может достигать 60 лакхов в регионе из-за импортных пошлин. Это может сделать доступную модель слишком дорогой для местного рынка. По мнению отраслевых экспертов, эти импортные пошлины на полностью импортированные в Индию автомобили серьезно беспокоят Илона Маска.

На данный момент Индия облагает 100-процентным налогом ввозимых автомобилей, стоимость которых превышает 40 000 долларов США, включая страхование и транспортные расходы. Между тем, автомобили стоимостью менее 40 000 долларов США облагаются налогом на импорт только в размере 60 процентов. По словам аналитика Counterpoint Research, «Маск также подверг критике политику правительства в отношении электромобилей (EV), поскольку они предполагают те же импортные тарифы, что и на бензиновые и дизельные автомобили».

Источник — Astera.