Главная » Новости

Прибытие Tesla в Индию задерживается из-за высоких импортных пошлин

На чтение 2 мин Просмотров 179 Опубликовано

Хотя приход Tesla в Индию был долгожданным, ожидание популярных электромобилей от компании может занять больше времени из-за высокой импортной пошлины в регионе.

Прибытие Tesla в Индию задерживается из-за высоких импортных пошлин

Согласно отчету TimesNowNews, высокая импортная пошлина является одной из основных причин, по которой американский производитель автомобилей не вышел на индийский рынок. Хотя можно просто импортировать автомобиль с Gigafactory компании в Китае, пошлина приведет к резкому росту цен на автомобиль, что сделает его менее жизнеспособным на рынке. Таким образом, единственный способ избежать этого — это производить и собирать автомобили на месте по схеме электромобилей индийского правительства.

На данный момент Tesla Model 3 является одной из самых доступных моделей компании и предлагается в США по цене около 39 990 долларов США (примерно 3 000 000 индийских рупий или 30 лакхов). Однако цена Model 3 в Индии может достигать 60 лакхов в регионе из-за импортных пошлин. Это может сделать доступную модель слишком дорогой для местного рынка. По мнению отраслевых экспертов, эти импортные пошлины на полностью импортированные в Индию автомобили серьезно беспокоят Илона Маска.

Прибытие Tesla в Индию задерживается из-за высоких импортных пошлин

На данный момент Индия облагает 100-процентным налогом ввозимых автомобилей, стоимость которых превышает 40 000 долларов США, включая страхование и транспортные расходы. Между тем, автомобили стоимостью менее 40 000 долларов США облагаются налогом на импорт только в размере 60 процентов. По словам аналитика Counterpoint Research, «Маск также подверг критике политику правительства в отношении электромобилей (EV), поскольку они предполагают те же импортные тарифы, что и на бензиновые и дизельные автомобили».

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов