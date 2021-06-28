Приближается глобальный запуск OPPO Reno6 5G

В прошлом месяце, OPPO объявила Рено серии смартфонов, таких как Reno6 5G, Reno6 Pro 5G, и Reno6 Pro+ 5G в Китае. Сообщалось, что он скоро будет запущен в июле в Индии. Вполне вероятно, что Индонезия может стать первым мировым рынком, который получит телефон Reno6 5G, поскольку его микросайт появился на веб-сайте OPPO Indonesia. Список показывает, что Reno6 5G будет запущен в стране 15 июля.

Целевая страница Reno6 5G на сайте OPPO Indonesia только подтвердила его дизайн. Это показывает, что Reno6 будет оснащен плоским AMOLED-дисплеем, а его задняя часть будет оснащена системой с четырьмя камерами. На нижнем краю устройства есть решетка динамика, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

На левой стороне глобального Reno6 5G расположены кнопки регулировки громкости, а на правом краю расположена клавиша включения. Он поддерживает подключение NFC. Его задняя часть слегка изогнута к краям, а в верхнем левом углу находится модуль камеры. Телефон будет доступен в двух цветах: черном и синем.

Глобальный Reno6 5G, похоже, отличается от китайского Reno6 5G с точки зрения дизайна. Китайский вариант имеет дисплей с изогнутыми краями, плоскую заднюю панель, другую конструкцию задней камеры и отсутствие 3,5-мм аудиоразъема. Есть вероятность, что может быть какая-то разница в спецификациях глобального и китайского Reno6 5G.

Источник — Astera.