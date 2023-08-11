Президент Xiaomi: у Redmi K60 Extreme Edition будет 24 ГБ ОЗУ

Подготавливаясь к предстоящей крупной презентации, компания Xiaomi активно проводит маркетинговую кампанию. Сегодня глава Xiaomi Group, Лу Вейбинг, опубликовал ряд тизеров на своей странице в социальной сети Weibo, раскрывающих некоторые детали грядущего флагмана Redmi K60 Extreme Edition.

Опубликованные плакаты не только показали дизайн устройства, но и раскрыли некоторые технические характеристики. Новый смартфон будет оснащен мощной системой на чипе MediaTek Dimensity 9200+, 24 гигабайтами оперативной памяти, 1-терабайтным накопителем и дисплейным процессором PixelWorks X7, повышающим качество изображения на экране.

Кроме того, Лу Вейбинг подчеркнул, что Redmi K60 EE обеспечит выдающийся игровой опыт, поддерживая стабильную частоту кадров на уровне 144 fps при разрешении экрана 1,5K. По его словам, смартфон способен эффективно обрабатывать более 70 приложений в фоновом режиме, а в известном бенчмарке производительности AnTuTu устройство демонстрирует рекордный результат – 1 774 714 баллов.

Полную информацию о Redmi K60 Extreme Edition планируется представить 14 августа, на этом же мероприятии компания также представит фитнес-браслет Mi Band 8 Pro, складной смартфон MIX Fold 3 и огромный планшет Pad 6 Max 14.