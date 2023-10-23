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Президент Xiaomi отправится на завод, чтобы помочь собирать смартфоны Xiaomi 14

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Линейка смартфонов Xiaomi 14 уже пользуется высокой популярностью даже перед официальным анонсом, что подтверждают данные по предварительным заказам и активные обсуждения новых устройств в социальной сети Weibo.

Президент Xiaomi отправится на завод, чтобы помочь собирать смартфоны Xiaomi 14

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, опубликовал запись, в которой объявил о своей командировке, а также добавил, что по возвращении сразу направится на завод, чтобы принять участие в сборке смартфонов Xiaomi 14.
Это не первый раз, когда Лу Вейбинг и исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь используют такую маркетинговую тактику перед выходом нового флагмана. Уже в 2019 году глава компании заявил, что он сам отправится на производство и воспользуется отверткой, если в течение первого месяца поставок Xiaomi Mi 9 не достигнет заранее запланированного уровня в 1 миллион единиц. Он сдержал свое слово.

Лу Вейбинг также подтвердил в последующем сообщении, что Xiaomi 14 вызывает огромный интерес в сторонних магазинах. Ресурс MyDrivers отметил, что на некоторых платформах спрос на эти устройства превышает спрос на iPhone 15 Pro Max.

Презентация Xiaomi 14 намечена на 26 октября.

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