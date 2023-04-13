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Президент Xiaomi Лу Вейбинг отказался переходить на флагман компании Xiaomi 13 Ultra

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Президент Xiaomi и бренда Redmi через социальную сеть начал проводить рекламную компанию нового смартфона Xiaomi 13 Ultra.

По словам Лу Вейбинг, новый флагман является историческим продуктом, созданным при сотрудничестве Leica. Презентация Xiaomi 13 Ultra состоится на следующей неделе – 18 апреля.

Лу Вейбинг пост опубликовал в социальной сети Weibo, причем представитель компании это сделал через Redmi Note 12 Turbo, на это обратили внимание пользователи социальной сети.

В комментариях Лу Вейбинг отметил, что пока не желает отказываться от Redmi Note 12 Turbo. Предположительно, таким образом президент Xiaomi сразу рекламирует два смартфона — будущий флагман и текущий аппарат, который можно назвать очень удачным.

Xiaomi Xiaomi 13 Ultra
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