Президент РФ Путин поручил медикам и учителям выдавать отечественные планшеты

Президент России Владимир Путин дал указания правительству по развитию цифровых технологий. На документ обратил внимание портал hi-tech.mail.

В рамках этих поручений операторам связи будут предоставлены льготные кредиты для модернизации сетей и создания 5G в городах с населением более 1 миллиона человек.

Также власти должны улучшить доступ к интернету в малонаселенных и приграничных районах, а также вдоль дорог и железных дорог.

В школах будет завершена установка сетей Wi-Fi, а учителей и медиков обеспечат российскими планшетами на базе отечественной операционной системы для доступа к образовательным и медицинским системам.

Кроме того, планируется развивать инфраструктуру информационной безопасности для борьбы с цифровыми угрозами и киберпреступностью.

Правительству также поручено ускорить цифровизацию «Почты России» для улучшения обмена информацией и услугами по всей стране.