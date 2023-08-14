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Президент OnePlus рассказал подробности о смартфоне Ace 2 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Смартфон OnePlus Ace 2 Pro, анонс которого ожидается 16 августа в Китае, будет обладать интересной новой функцией под названием «Rain Water Touch» (сенсорный экран для работы под дождем), позволяющей управлять устройством даже при наличии влаги на экране. Эта функция позволит пользователям пользоваться смартфоном в условиях дождя или после мытья рук.

Президент OnePlus рассказал подробности о смартфоне Ace 2 Pro

Президент китайского подразделения OnePlus, Ли Цзе Луи, продемонстрировал работу этой технологии в видеоролике, где OnePlus Ace 2 Pro успешно реагирует на нажатия на экран, покрытый каплями воды. В том же ролике смартфон iPhone 14 Pro, похоже, испытывает некоторые проблемы с реакцией на влажный экран.

Согласно информации от инсайдеров, OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфон будет поддерживать Bluetooth 5.3, ИК-датчик, GPS-приемник, NFC-чип и сканер отпечатков пальцев.

Эта новая функция может быть полезной для пользователей, которые часто используют свои устройства на улице в различных погодных условиях. Всегда интересно видеть, как производители внедряют инновации, чтобы сделать использование смартфонов более удобным и функциональным.

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