Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

Новое прочное стекло, которое получило звание самого крепкого, дебютирует на смартфоне Samsung Galaxy Note20.

Стекло носит название Gorilla Glass Victus. Ранее были упоминания об этом стекле, но условно его в Сети называли Gorilla Glass 7.

Заявлено, что новинка противостоит не только царапинам, но и падению.

Показатели прочности в сравнении со стеклом предыдущего поколения выросли в четыре раза минимум. Например, стекло должно выдержать падение с высоты 2 метра.

При этом, заявляя такие показатели в компании делают оговорки, так как падения могут быть разными.

Кроме этого, стекло не будет царапаться, даже при условии, что в карманах будут ключи, песок или мелочь.