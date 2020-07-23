Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов23.07.2020 19:20
Новое прочное стекло, которое получило звание самого крепкого, дебютирует на смартфоне Samsung Galaxy Note20.
Стекло носит название Gorilla Glass Victus. Ранее были упоминания об этом стекле, но условно его в Сети называли Gorilla Glass 7.
Заявлено, что новинка противостоит не только царапинам, но и падению.
Показатели прочности в сравнении со стеклом предыдущего поколения выросли в четыре раза минимум. Например, стекло должно выдержать падение с высоты 2 метра.
При этом, заявляя такие показатели в компании делают оговорки, так как падения могут быть разными.
Кроме этого, стекло не будет царапаться, даже при условии, что в карманах будут ключи, песок или мелочь.
Просмотры: