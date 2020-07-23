Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.79 EUR/RUB: 81.59 BTC/USD: 8756.9

23 августа : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

23.07.2020 19:20

Новое прочное стекло, которое получило звание самого крепкого, дебютирует на смартфоне Samsung Galaxy Note20. Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов
Стекло носит название Gorilla Glass Victus. Ранее были упоминания об этом стекле, но условно его в Сети называли Gorilla Glass 7.

Заявлено, что новинка противостоит не только царапинам, но и падению.

Показатели прочности в сравнении со стеклом предыдущего поколения выросли в четыре раза минимум. Например, стекло должно выдержать падение с высоты 2 метра.

При этом, заявляя такие показатели в компании делают оговорки, так как падения могут быть разными.

Кроме этого, стекло не будет царапаться, даже при условии, что в карманах будут ключи, песок или мелочь.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги