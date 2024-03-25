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Презентован способный подниматься по лестницам робот-пылесос

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Компания Migo Robotics представила свою новую разработку — робот-пылесос Ascender, который обладает уникальной способностью подниматься и спускаться по лестничным ступенькам.

Устройство уже доступно для предзаказа по цене $849 на платформе Kickstarter, а в будущем его планируют продавать за $1499.

Ascender функционирует как обычный робот-уборщик на горизонтальных поверхностях и создает карту помещения при первом использовании. Но, что делает его по-настоящему уникальным, так это его способность справляться с лестницами.

Когда робот обнаруживает лестницу, он использует особую технику подъема и спуска. Сначала он поднимает или опускает свой основной блок над ступенькой и продвигает его вперед, а затем боковые блоки подтягиваются к основному, проворачиваясь по своей оси.

Ascender оснащен камерой и датчиками, которые позволяют ему отслеживать свое местоположение и избегать столкновений с препятствиями. Робот использует технологии искусственного интеллекта и обладает вычислительной платформой с производительностью 5 терафлопс. Его мешок для пыли рассчитан на 60 дней, а резервуаров с чистой и грязной водой хватает на 30 дней.

Компания Migo Robotics уже привлекла более $1,5 млн инвестиций на разработку Ascender. Они утверждают, что это революционное устройство, и до сих пор никто не создавал робот-пылесос, способный справляться с лестницами.

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