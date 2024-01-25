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Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

Автор На чтение 2 мин Просмотров 43 Опубликовано

Китайская компания предлагает отличный вариант недорого смартфона, который получил неплохие характеристики и дизайн.

Компания vivo из Китая представила новый смартфон vivo Y100 5G, стоимость которого стартует от 246 долларов или около 22 тыс. рублей.

Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

За эти деньги покупатель получает смартфон со 120 Гц дисплеем разрешением FHD+, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который обычно используется в флагманских устройствах.

Также в комплектации присутствует аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Зарядка за 30 минут позволит полностью зарядить устройство.

Характеристики vivo Y100 5G включают 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400х1080) и яркостью 1200 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 2.2, а также слот для microSD-карты до 1 ТБ.

Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

Основная камера имеет 50-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой f/2.2, портретный датчик глубины и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0.

Операционная система Funtouch OS 14, основанная на Android 14. Габариты устройства составляют 163,17 х 75,81 х 7,79 мм, а вес — 185,5 г.

Смартфон доступен в двух цветах: розовом и темно-фиолетовом. Задняя панель первого варианта изготовлена из экокожи, а второго — из стекла.

Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

Боковая рамка выполнена из алюминия и на ней расположены порт USB-C, стереодинамики, слот для двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев.

Цены начинаются от 246 долларов (21 800 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Версия с 256 ГБ постоянной памяти стоит 265 долларов (23 500 рублей).

Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

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