Презентован смартфон Vivo Y100 5G с чипом Snapdragon 4 Gen 2 и 80-ватной зарядкой

Китайская компания предлагает отличный вариант недорого смартфона, который получил неплохие характеристики и дизайн.

Компания vivo из Китая представила новый смартфон vivo Y100 5G, стоимость которого стартует от 246 долларов или около 22 тыс. рублей.

За эти деньги покупатель получает смартфон со 120 Гц дисплеем разрешением FHD+, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который обычно используется в флагманских устройствах.

Также в комплектации присутствует аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Зарядка за 30 минут позволит полностью зарядить устройство.

Характеристики vivo Y100 5G включают 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400х1080) и яркостью 1200 нит, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 2.2, а также слот для microSD-карты до 1 ТБ.

Основная камера имеет 50-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой f/2.2, портретный датчик глубины и 8-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0.

Операционная система Funtouch OS 14, основанная на Android 14. Габариты устройства составляют 163,17 х 75,81 х 7,79 мм, а вес — 185,5 г.

Смартфон доступен в двух цветах: розовом и темно-фиолетовом. Задняя панель первого варианта изготовлена из экокожи, а второго — из стекла.

Боковая рамка выполнена из алюминия и на ней расположены порт USB-C, стереодинамики, слот для двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев.

Цены начинаются от 246 долларов (21 800 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Версия с 256 ГБ постоянной памяти стоит 265 долларов (23 500 рублей).