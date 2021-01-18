Презентован китайский ноутбук HeroBook Pro+ с экраном 3K всего за 269 долларов

Разрешение 3200 на 1800 пикселей получит ноутбук с экраном диагональю 13,3 дюйма. Разработчик заявляет, что матрица будет от Samsung.

Компании Chuwi представила новый ноутбук HeroBook Pro+. Эта модель получила 3К IPS дисплей от Samsung. Плотность пикселей на корейской матрице составляет 278 точек на дюйм.

Сейчас ноутбуки с 3К дисплеями стоят около 1000 долларов. Компания Chuwi предлагает заказать HeroBook Pro+ за 269 долларов.

Такая низкая цена обусловлена процессором Intel Celeron J3455, 4 ГБ оперативной памяти и eMMC накопителем на 128 ГБ.

Корпус ноутбука выполнен из поликарбоната, за счет чего масса модели составляет всего 1160г.

За автономность HeroBook Pro+ отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 38 Вт/ч, который обеспечит до 7 часов автономной работы.