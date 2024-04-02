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Презентация смартфона Nothing Phone 3 с Snapdragon 8s Gen 3 может состояться в июле

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Бренд Nothing намекнул на разработку нового смартфона, который будет называться Nothing Phone 3. Согласно отчету, компания работает над этим устройством, которое будет оснащено новым чипсетом Snapdragon 8-й серии.

Презентация смартфона Nothing Phone 3 с Snapdragon 8s Gen 3 может состояться в июле

Этот чипсет уже использовался в других смартфонах, таких как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo. К сожалению, пока нет информации о других спецификациях Phone 3.

Предполагается, что цена на Nothing Phone 3 в Индии будет составлять от 40 000 или 44,4 тыс. рублей. Бренд также опубликовал тизер с изображением лягушки, что может быть намеком на дизайн устройства. Ориентировочно, презентация Phone 3 может состояться в июле.

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