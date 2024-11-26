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Презентация OPPO Reno13: новый смартфон среднего уровня

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В Китае состоялась презентация смартфона OPPO Reno13, который предлагает хорошее сочетание характеристик для среднего сегмента.

Презентация OPPO Reno13: новый смартфон среднего уровня

Устройство оснащено 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2760×1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

На передней панели находится 50-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней — основная 50-Мп камера с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с автофокусом.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350, с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 3.1. Также в устройстве имеется сопроцессор X1 для стабильного интернет-соединения. Объём оперативной памяти будет 12 или 16 ГБ, а встроенной предложат от 256 ГБ до 1 ТБ.

Презентация OPPO Reno13: новый смартфон среднего уровня

Аккумулятор ёмкостью 5600 мАч поддерживает быструю 80-ваттную зарядку, а защита по стандарту IP69 обеспечивает защиту от воды. У OPPO Reno13 также есть стереодинамики и поддержка NFC.

Цена модели варьируется в зависимости от конфигурации: от 372 до 525 долларов или от 38 600 до 54 500 рублей.

 

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