Пресс-рендеры Motorola Edge 20 Pro раскрывают дизайн

Вчера Motorola подтвердила, что 5 августа проведет презентацию смартфонов серии Edge 20 в Китае. Ожидается, что бренд, принадлежащий Lenovo, анонсирует Edge 20 и Edge 20 Pro на предстоящем мероприятии. В линейку также входит телефон под названием Edge 20 Lite, который может стать официальным чуть позже. На прошлой неделе популярный аналитик OnLeaks поделился CAD-рендерингом Edge 20. Сегодня надежный аналитик Эван Бласс опубликовал просочившийся в прессу рендер Edge 20 Pro, чтобы раскрыть его дизайн.

Рендеринг Edge 20 Pro показывает, что у него не будет экрана с изогнутыми краями, как у прошлогодних смартфонов прошлогодней серии Edge и Edge +. Он оснащен OLED-панелью с выровненным по центру отверстием и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Аппаратная клавиша, доступная на левой стороне устройства, выглядит как кнопка Google Assistant. На задней панели телефона находится квадратная камера вверху, за которой следуют два других объектива и светодиодная вспышка. Текст, отпечатанный на корпусе камеры, показывает, что основная камера у него 108 мегапикселей. Помимо синего, ожидается, что он появится в других цветах, таких как черный и белый.

Motorola Edge 20 Pro будет иметь 6,67-дюймовый FHD + 120Hz OLED экран. Он питается от чипсета Snapdragon 870 и аккумулятора емкостью 4500 мАч, который, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку. Ожидается, что он будет иметь 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти.

Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера. Вариант, направляющийся в Китай, будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру. Его основная камера включает 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая также работает как макросъемку, и 8-мегапиксельную телеобъектив с поддержкой 5-кратного оптического зума. Он может предлагать другие функции, такие как монофонический динамик и выход на дисплей.

Источник — Astera.