Главная » Новости

Пресс-рендеры Motorola Edge 20 Pro раскрывают дизайн

На чтение 2 мин Просмотров 127 Опубликовано

Вчера Motorola подтвердила, что 5 августа проведет презентацию смартфонов серии Edge 20 в Китае. Ожидается, что бренд, принадлежащий Lenovo, анонсирует Edge 20 и Edge 20 Pro на предстоящем мероприятии. В линейку также входит телефон под названием Edge 20 Lite, который может стать официальным чуть позже. На прошлой неделе популярный аналитик OnLeaks поделился CAD-рендерингом Edge 20. Сегодня надежный аналитик Эван Бласс опубликовал просочившийся в прессу рендер Edge 20 Pro, чтобы раскрыть его дизайн.

Рендеринг Edge 20 Pro показывает, что у него не будет экрана с изогнутыми краями, как у прошлогодних смартфонов прошлогодней серии Edge и Edge +. Он оснащен OLED-панелью с выровненным по центру отверстием и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Пресс-рендеры Motorola Edge 20 Pro раскрывают дизайн

Аппаратная клавиша, доступная на левой стороне устройства, выглядит как кнопка Google Assistant. На задней панели телефона находится квадратная камера вверху, за которой следуют два других объектива и светодиодная вспышка. Текст, отпечатанный на корпусе камеры, показывает, что основная камера у него 108 мегапикселей. Помимо синего, ожидается, что он появится в других цветах, таких как черный и белый.

Motorola Edge 20 Pro будет иметь 6,67-дюймовый FHD + 120Hz OLED экран. Он питается от чипсета Snapdragon 870 и аккумулятора емкостью 4500 мАч, который, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку. Ожидается, что он будет иметь 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ встроенной памяти.

Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера. Вариант, направляющийся в Китай, будет иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру. Его основная камера включает 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая также работает как макросъемку, и 8-мегапиксельную телеобъектив с поддержкой 5-кратного оптического зума. Он может предлагать другие функции, такие как монофонический динамик и выход на дисплей.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов