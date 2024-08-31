Премиальная версия Galaxy Z Fold 6 получит улучшенную камеру

Новая тонкая и более премиальная версия Galaxy Z Fold 6, которая долгое время обсуждалась в утечках, будет называться Galaxy Z Fold Special Edition. Samsung не только уменьшит толщину и вес устройства, но и улучшит его камеру.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс сообщил, что основная камера устройства получит новый 200-Мп сенсор, который заменит старый 50-Мп.

Этот сенсор будет поддерживать 2-кратный оптический зум, хотя это не означает, что основная камера станет телевиком. Скорее всего, Samsung следует примеру Apple, используя высокое разрешение сенсора для цифрового кропа.

Запуск Galaxy Z Fold Special Edition ожидается 25 сентября.