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Премьера Sony PlayStation 5 Pro может состояться уже в сентябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro до конца 2024 года. Информация о новой консоли появилась еще в начале 2023 года, но тогда многие эксперты были скептически настроены, так как не было достаточно игр, использующих возможности стандартной PS5.

К середине 2023 года инсайдеры подтвердили, что разработка Pro-версии действительно ведется. На конференции Gamescom разработчики обсуждали ее характеристики и влияние на игры, работающие на Unreal Engine 5.

Ожидается, что новая консоль будет поддерживать разрешение 8K и улучшенную трассировку лучей. Также планируется внедрение технологии, основанной на искусственном интеллекте, для повышения кадровой частоты.

Графическая мощность составит около 33,5 терафлопсов, что позволит конкурировать с высококлассными игровыми ПК.

Анонс консоли может состояться в сентябре, а продажи начнутся в ноябре. Цены на новинку, вероятно, будут в диапазоне от 499 до 700 долларов.

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