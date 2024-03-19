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Премьера смартфона Xiaomi Civi 4 Pro состоится в Китае 21 марта

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Компания Xiaomi объявила, что смартфон Civi 4 Pro будет представлен в Китае 21 марта. На рекламном изображении видно, что устройство будет доступно в трех цветах: зеленом, розовом и голубом.

Премьера смартфона Xiaomi Civi 4 Pro состоится в Китае 21 марта

Судя по надписи на задней панели, смартфон будет оснащен камерой с настройками Leica и основным датчиком с диафрагмой f/1,63, что позволяет предположить, что в нем будет использован ультраширокоугольный модуль и телеобъектив с двухкратным зумом.

Премьера смартфона Xiaomi Civi 4 Pro состоится в Китае 21 марта

Компания Xiaomi ранее подтвердила, что Civi 4 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Также известно, что устройство получит изогнутый по бокам дисплей разрешением 1,5K и аккумулятор с функцией быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Пока цена смартфона неизвестна.

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