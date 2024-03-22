Индийское подразделение бренда POCO в социальной сети официально анонсировало запуск нового смартфона.

Согласно сообщению, премьера смартфона POCO C61 состоится в Индии 26 марта. Все подробности будут раскрыты на следующей недели, а пока есть только неофициальные данные о новинке, которые предоставили инсайдеры или сертификационные базы.

Внешний вид смартфона будет отличаться наличием круглого модуля камеры, включающего основную и дополнительную камеры. Одним из важных обновлений будет дисплей с частотой обновления 90 Гц, по сравнению с 60 Гц у модели C51.

По информации, доступной на микросайте, POCO C61 будет иметь батарею емкостью 5000 мАч. Также будет предложено до 6 ГБ оперативной памяти и 6 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Ожидается, что POCO C61 будет оснащен процессором Helio G36. Он будет иметь двойную камеру с 8-мегапиксельным и 0,8-мегапиксельным сенсорами, а также фронтальную камеру на 5 мегапикселей.

Предполагается, что смартфон будет предлагаться в двух конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ, и его цена будет варьироваться от 7499 до 8499 рупий (от 8,4 до 9,5 тыс. рублей). Он будет доступен в черном, синем и зеленом цветах.