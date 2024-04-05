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Премьера смарт-браслета Xiaomi Smart Band 9 может состоятся уже в апреле

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Xiaomi готовится представить свой новый фитнес-браслет Smart Band 9. Новость о выходе этого устройства была сообщена порталом Gizmochina.

Браслет уже был обнаружен в базе данных IMDA и прошел сертификацию в Сингапуре, что указывает на то, что его выход ожидается не только в Китае, но и в других странах. Обычная модель имеет номер M2345B1, а версия с NFC — M2346B1.

Ранее Smart Band 9 также прошел сертификацию в Китае в марте этого года. Ожидается, что анонс нового браслета может состояться уже в апреле. Предыдущая модель, Smart Band 8, была представлена в феврале 2023 года. Подробностей о новинке пока не сообщается.

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