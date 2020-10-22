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Премьера OnePlus 9 назначена на март 2021 года

22.10.2020 10:51

OnePlus выпустит свою флагманскую серию 2021 года в марте, чтобы сразиться с Samsung, Xiaomi и другими конкурентами.

Премьера OnePlus 9 назначена на март 2021 года

OnePlus 8Т только дебютировали, с телефоном с участием панели 120Гц AMOLED, 65W быстрой зарядки, а также новый дизайн. OnePlus теперь переключает внимание, чтобы сосредоточиться на своем флагманском портфеле 2021 года.

OnePlus обычно выпускает свои пронумерованные флагманы в мае, но в этом году она представила серию OnePlus 8 14 апреля, а телефоны поступят в продажу с 29 апреля. В 2021 году компания планирует запустить серию OnePlus 9 в марте.

OnePlus еще не определился с датой выпуска OnePlus 9, но информация, которую мы получили от нашего инсайдерского источника, предполагает, что мероприятие по запуску будет запланировано примерно на середину марта. OnePlus — не единственная компания, которая рассматривает возможность досрочного запуска своего флагмана 2021 года. Samsung также собирается выпустить серию Galaxy S21 в январе , на целых шесть недель раньше обычного периода выпуска в феврале.

Логично, что OnePlus захочет выпустить OnePlus 9 в марте; Это даст пронумерованной флагманской серии больше времени на полках магазинов, прежде чем обновление среднего цикла T появится где-то осенью. Выпуск OnePlus 9 в марте также позволяет OnePlus более эффективно позиционировать свой флагман 2021 года по сравнению с такими, как Samsung, Xiaomi и другими.

Еще слишком рано говорить о внутреннем оборудовании OnePlus 9, но OnePlus, вероятно, будет использовать предстоящий 5-нм чипсет Qualcomm, Snapdragon 875. С OnePlus 8T, обеспечивающим быструю зарядку 65 Вт с помощью Warp Charge 65, также очевидно, что OnePlus 9 серия также будет предлагать тот же стандарт зарядки. Мы также должны увидеть водонепроницаемость IP68, беспроводную зарядку и обновления для камер.

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