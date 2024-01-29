Премьера новых моделей iPad и MacBook может состояться в конце марта 2024 года

Марк Гурман из Bloomberg сообщил о слухах, связанных с разработкой новых моделей ноутбуков и планшетов компанией Apple.

Ожидается, что в ближайшем будущем будут представлены новые модели MacBook Air на базе процессора M3, а также обновленные версии iPad Pro и iPad Air. В отчете также указываются возможные сроки выпуска этих устройств.

Согласно Гурману, дебют новых моделей iPad Pro, iPad Air и MacBook Air M3 ожидается в конце следующего месяца. Это означает, что устройства появятся в продаже в конце марта. Интересно отметить, что эта информация соответствует предыдущим отчетам Гурмана.

Если эти слухи подтвердятся, то до релиза новых устройств остается всего два месяца. По текущей информации, новый MacBook Air будет доступен в двух вариантах размера: 13 и 15 дюймов.

Он будет оснащен процессорами последнего поколения серии M3 от Apple, включая модели M3, M3 Pro и M3 Max. С другой стороны, обновленная модель iPad Air также будет представлена в двух вариантах размера. Утечки CAD-рендеров показывают 12,9-дюймовую модель нового iPad Air.

Также по слухам, iPad Pro от Apple будет оснащен OLED-дисплеем и, возможно, будет доступен в вариантах 13 и 11 дюймов. Как и MacBook Air, предстоящая модель iPad Pro в 2024 году может быть оснащена процессором M3.

Следовательно, цены на новые модели могут быть выше по сравнению с предыдущими версиями.