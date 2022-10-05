Премьера нового смартфона Honor X40 GT состоится в ближайшее время

Honor к презентации готовит новый смартфон на базе новейшего процессора Snapdragon 6 Gen 1.

Точной даты презентации пока не озвучивают, но она должна состоятся в ближайшее время.

По данным сетевых информаторов, в аппарате под названием Honor X40 GT будет аккумулятор на 6000 мАч и экран с высокой частотой обновления. Предположительно реализуют 120 Гц.

Пишут также про поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а что касается однокристальной системы Snapdragon 6 Gen 1, то она производится по техпроцессу 4 нм и этот чип по производительности не сильно уступит Snapdragon 778G.