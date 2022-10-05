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Премьера нового смартфона Honor X40 GT состоится в ближайшее время

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Honor к презентации готовит новый смартфон на базе новейшего процессора Snapdragon 6 Gen 1.
Точной даты презентации пока не озвучивают, но она должна состоятся в ближайшее время.

По данным сетевых информаторов, в аппарате под названием Honor X40 GT будет аккумулятор на 6000 мАч и экран с высокой частотой обновления. Предположительно реализуют 120 Гц.

Пишут также про поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а что касается однокристальной системы Snapdragon 6 Gen 1, то она производится по техпроцессу 4 нм и этот чип по производительности не сильно уступит Snapdragon 778G.

Honor Honor X40 GT
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