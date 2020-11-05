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Премьера нового Honor 10X Lite назначена на 10 ноября

05.11.2020 08:01

Смартфон Honor 10X Lite вышел официальный недавно в Саудовской Аравии. Компания объявила, что анонсирует телефон во всем мире 10 ноября.

Honor 10X Lite оснащен 6,67-дюймовым ЖК — панель , которая производит разрешение Full HD + 1080 х 2400 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Отверстие, расположенное в центре верхней части экрана, является домом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели телефона расположен корпус камеры прямоугольной формы. В нем находится светодиодная вспышка, 48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельная макро-камера с фокусным расстоянием 4 см и 2-мегапиксельная линза глубины. В телефоне установлен сканер отпечатков пальцев сбоку.

Премьера нового Honor 10X Lite назначена на 10 ноября

Honor 10X Lite оснащен более старым чипсетом Kirin 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется со встроенным хранилищем объемом 128 ГБ и имеет слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти. В телефоне нет поддержки приложений и сервисов Google. В телефоне предустановлена ​​ОС Android 10 с поддержкой Magic UI 3.1 и Huawei Mobile Services (HMS).

В Honor 10X Lite установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Он имеет другие функции, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Телефон доступен в Саудовской Аравии по цене 799 риялов (около 16 600 рублей), а его три цветовых варианта — Midnight Black, Emerald Green и Icelandic Frost.

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