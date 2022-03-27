Премьер-министр России и Минэкономики поддержали легализацию криптовалют

Премьер-министр Михаил Мишустин и Минэкономразвития России поддержали усилия по регулированию криптовалют и их интеграции в экономику страны. Поддержка приходит на фоне ужесточения санкций в связи с войной на Украине, которые ограничивают доступ России к мировым финансам.

Российские власти движутся к принятию всеобъемлющей правовой базы для криптовалют, несмотря на упорное сопротивление центрального банка. Подход Министерства финансов, выступающий за легализацию, получил поддержку со стороны других государственных учреждений и официальных лиц, особенно сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, в том числе с финансовыми ограничениями.

В начале февраля федеральное правительство объявило об одобрении концепции регулирования Минфина. Затем министерство представило новый законопроект «О цифровой валюте», направленный на восполнение нормативных пробелов, оставшихся после вступления в силу закона «О цифровых финансовых активах» в январе 2021 года.

Комментируя усилия по принятию особого режима для операций с криптовалютой, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в пятницу, что правительство очень подробно рассмотрело это предложение. На встрече с депутатами от Либерально-демократической партии России в Госдуме он уточнил:

Конечно, необходимо будет интегрировать механизм обращения цифровых валют в финансовую систему страны.

При этом Мишустин подчеркнул, что соответствующие вопросы могут быть решены только с участием Банка России ( ЦБ РФ ). По его мнению, центральный банк должен оценить риски, которые создают криптовалюты. В январе монетарное управление предложило полный запрет криптовалюты, сославшись на риски для финансовой стабильности страны и ее граждан.

В то время как ЦБ РФ хочет запретить широкий спектр деятельности, связанной с криптовалютой, включая выпуск, торговлю и майнинг цифровых валют, премьер-министр России заявил, что его кабинет готов регулировать такие операции, как майнинг криптовалюты. «Это было подробно описано в концепции. Он нами одобрен», — заключил Михаил Мишустин, сообщается в пресс-службе правительства.

Ранее на этой неделе законопроект Минфина также поддержало Министерство экономического развития России, которое хочет помочь доработать законопроект. Добыча биткойнов, платежи в криптовалюте и требования к операторам бирж цифровых активов требуют дальнейшего уточнения, заявили в ведомстве, отметив, что все еще ждут отзывов от Министерства финансов.