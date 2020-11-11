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Преемник Vertu выпустит первый телефон в первом квартале 2021 года

11.11.2020 14:31

Xor, духовный преемник Vertu, планирует выпустить свой первый телефон в первом квартале 2021 года. Бренд стремится возродить наследие Vertu и управляется группой бывших сотрудников.

Для тех, кто не знает, Vertu был роскошным брендом, производившим телефоны и смартфоны ручной работы. Эти устройства были довольно дорогими, но отличались уникальным дизайном. К сожалению, внезапное падение интереса потребителей привело к тому, что компания разорилась, и ее финальным запуском стал Android-смартфон Aster P , который был выпущен исключительно в Китае.

Преемник Vertu выпустит первый телефон в первом квартале 2021 года

Согласно отчету GSMArena, бренд произносится «eggor», и его соучредителем является Хатч Хатчисон, который также был бывшим руководителем дизайна в Vertu. К Хатчисону также присоединились несколько его бывших коллег по Vertu. Примечательно, что часть бренда финансировалась бывшими клиентами Vertu, которые хотели возродить бренд, чтобы они могли покупать телефоны ультра-премиум-класса.

Компания представит Xor Titanium — моноблок, сделанный вручную в Англии. Он поставляется с впечатляющей ценой в 3000 фунтов (примерно 3973 доллара США). Как следует из названия, устройство имеет титановый корпус с кожаной задней панелью и классической клавиатурой T9 спереди. Телефон Xor работает на специально созданном программном обеспечении на базе Linux.

Преемник Vertu выпустит первый телефон в первом квартале 2021 года

Его батарея может работать до 5 дней без подзарядки, а устройство может похвастаться современными функциями, такими как активное шумоподавление во время разговоров и беспроводная зарядка. Компания также рекламирует безопасность устройства как функцию со сквозным шифрованием AES256, которое работает на аппаратном уровне. Удаленный секретный ключ также немедленно удаляет все сохраненные данные в случае утери Xor Titanium, добавляя еще один последний показатель безопасности данных.

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