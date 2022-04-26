Представлена глобальная версия смартфона Redmi 10A за 110 долларов

Xiaomi для глобального рынка представила свой новый бюджетный смартфон, им стал приемник Redmi 9A — Redmi 10A, который будет являться самым доступным смартфоном бренда.

Redmi 10A в базовой конфигурации с объёмом памяти 2/32 ГБ на глобальном рынке будет предлагаться за 110 долларов, версия 3/64 ГБ памяти оценивается в 130 долларов.

Самой дорогой будет считаться модификация 4/64 ГБ, ее можно будет купить за 150 долларов.

Redmi 10A не сильно отличается от Redmi 9A. Новинка от предшественника отличается дополнительным фотодатчиком на 2 Мп в составе основной камеры.

В основе смартфона лежит процессор Helio G25 от компании MediaTek. 6,53-дюймовый экран аппарата получил разрешение HD+, а в его верхней части в каплевидном вырезе находится 5 Мп камера.

Питание устройства осуществляется аккумулятором емкостью 5000 мАч. Redmi 10A поступил в продажу под управление Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.