Главная » Новости

Представлена глобальная версия смартфона Redmi 10A за 110 долларов

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Xiaomi для глобального рынка представила свой новый бюджетный смартфон, им стал приемник Redmi 9A — Redmi 10A, который будет являться самым доступным смартфоном бренда.
Redmi 10A в базовой конфигурации с объёмом памяти 2/32 ГБ на глобальном рынке будет предлагаться за 110 долларов, версия 3/64 ГБ памяти оценивается в 130 долларов.

Самой дорогой будет считаться модификация 4/64 ГБ, ее можно будет купить за 150 долларов.

Redmi 10A не сильно отличается от Redmi 9A. Новинка от предшественника отличается дополнительным фотодатчиком на 2 Мп в составе основной камеры.

В основе смартфона лежит процессор Helio G25 от компании MediaTek. 6,53-дюймовый экран аппарата получил разрешение HD+, а в его верхней части в каплевидном вырезе находится 5 Мп камера.

Питание устройства осуществляется аккумулятором емкостью 5000 мАч. Redmi 10A поступил в продажу под управление Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

Redmi 10A
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.