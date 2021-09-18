Предзаказы на Apple iPhone 13 Pro и Pro Max отложены до октября

После анонса новых смартфонов серии iPhone 13 пару дней назад технологический гигант Apple начал принимать предварительные заказы на все четыре модели линейки. В тот же день, когда они открыли предварительные заказы, срок доставки iPhone 13 и 13 Pro уже был перенесен на октябрь.

Те, кто оформил предзаказ на смартфон, смогут получить в свои руки новейшие модели iPhone 24 сентября. Однако оценки поставок iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max снизились.

На официальном сайте Apple , если вы попытаетесь предварительно забронировать iPhone 13 Pro или Pro Max, оценка доставки для него будет в период с 18 по 25 октября, что означает задержку почти на месяц по сравнению с тем, что компания объявила в то время. запуска.

Проблема задержек с доставкой не ограничивается Соединенными Штатами. Покупатели в Соединенном Королевстве также сталкиваются с тем же самым с Apple iPhone 13 Pro Max и даже со стандартной моделью iPhone 13, поставки которого, по оценкам, начнутся в октябре.

Все четыре модели оснащены новейшим чипсетом Apple A15 Bionic . Модели Pro оснащены дисплеем Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц, защищенным листом Ceramic Shield. Он также поставляется с обновленной конфигурацией камеры и функциями.

Смартфоны серии Apple iPhone 13 поставляются с вариантами хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, а модели Pro также впервые получают возможность хранения 1 ТБ. В то время как цена начинается от 699 долларов, топовый вариант стоит 1599 долларов. Модели Pro также доступны в четырех цветовых вариантах — Sierra Blue, Silver, Gold и Graphite.