Предзаказ на Nvidia RTX 3080 более недоступен

Ожидалось, что новые карты Nvidia Ampere появятся на розничных полках, начиная с «флагманской» GeForce RTX 3080. Этот графический процессор будет выпущен в следующий четверг, 17 сентября

Для предзаказа были доступны две модели:

Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 O10G: 799,99 долларов США, B&H Photo

Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 10G: 779,99 долларов США, B&H Photo

Более дорогая из двух, по-видимому, является разогнанной моделью, хотя любопытно, что Asus не перечисляет спецификации на своей странице продукта (как и ни один из поставщиков, у которых есть указанная часть).

Проект Nvidia для 3080 предусматривает базовую частоту 1,44 ГГц и частоту повышения 1,71 ГГц. Он также оснащен 8704 ядрами CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит / с на 320-битной шине, что обеспечивает пропускную способность памяти 760,3 ГБ / с.

Nvidia считает 3080 своим флагманским потребительским графическим процессором, а 3090 с более серьёзными характеристиками в первую очередь предназначен для разработчиков.

Версия Founders Edition с необычным кулером Nvidia стоит 699 долларов. Если смотреть исключительно на списки B&H Photo (потому что они включают информацию о ценах), нестандартные модели в настоящее время варьируются от 720 до 905 долларов.

Однако бежать за свежими карточками большого смысла не было, так как неизбежно появятся разогнанные модели, цена которых будет ближе к MSRP Nvidia. Например, модель Eagle OC от Gigabyte стоит 730 долларов, она просто недоступна для предварительного заказа.