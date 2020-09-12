Меню
Поиск

USD/RUB: 74.89 EUR/RUB: 88.68 BTC/USD: 8756.9

12 октября : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Предзаказ на Nvidia RTX 3080 более недоступен

12.09.2020 11:23

Ожидалось, что новые карты Nvidia Ampere появятся на розничных полках, начиная с «флагманской» GeForce RTX 3080. Этот графический процессор будет выпущен в следующий четверг, 17 сентября

Для предзаказа были доступны две модели:

  • Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 O10G: 799,99 долларов США, B&H Photo
    Asus TUF Gaming GeForce RTX 3080 10G: 779,99 долларов США, B&H Photo

Более дорогая из двух, по-видимому, является разогнанной моделью, хотя любопытно, что Asus не перечисляет спецификации на своей странице продукта (как и ни один из поставщиков, у которых есть указанная часть).

Предзаказ на Nvidia RTX 3080 более недоступен

Проект Nvidia для 3080 предусматривает базовую частоту 1,44 ГГц и частоту повышения 1,71 ГГц. Он также оснащен 8704 ядрами CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит / с на 320-битной шине, что обеспечивает пропускную способность памяти 760,3 ГБ / с.

Nvidia считает 3080 своим флагманским потребительским графическим процессором, а 3090 с более серьёзными характеристиками в первую очередь предназначен для разработчиков.

Версия Founders Edition с необычным кулером Nvidia стоит 699 долларов. Если смотреть исключительно на списки B&H Photo (потому что они включают информацию о ценах), нестандартные модели в настоящее время варьируются от 720 до 905 долларов.

Однако бежать за свежими карточками большого смысла не было, так как неизбежно появятся разогнанные модели, цена которых будет ближе к MSRP Nvidia. Например, модель Eagle OC от Gigabyte стоит 730 долларов, она просто недоступна для предварительного заказа.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги