Предварительные заказы на Honor Router 3 SE действительны

Ранее на этой неделе Honor запустила в Китае новый WiFi-роутер. Honor Router 3 SE — это последний маршрутизатор от компании, который в настоящее время доступен для предварительных заказов с поддержкой стандартов WiFi 6 и Huawei HiLink.

Согласно официальным данным, новый маршрутизатор оснащен полноразмерным портом Gigabit Ethernet и двухдиапазонным гигабитным Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростью беспроводной связи до 1500 Мбит / с. Китайский производитель смартфонов также оптимизировал новый маршрутизатор для использования в различных функциях — от онлайн-уроков / онлайн-обучения до поддержки онлайн-видеоигр. Примечательно, что его характеристики также очень похожи на роутер Huawei AX2 Pro.

Маршрутизатор работает под управлением операционной системы Honor Magic Router и оснащен двухъядерным процессором. Что касается памяти, он предлагает 128 МБ ОЗУ и 128 МБ для хранения. Его стандарты беспроводной передачи включают 802.11ax / ac / n / a 2 * 2 и 802.11n / b / g 2 * 2. Кроме того, новый маршрутизатор также поставляется с поддержкой умного дома Huawei HiLink, а также с различными функциями безопасности, такими как взлом WiFi, поддержка протокола шифрования беспроводной сети нового поколения, WPA3, межсетевой экран и защита от DoS-атак.

Другие функции включают в себя три режима Wi-Fi, а именно через стену, стандартный и спящий режим. Пользователи могут даже ограничивать скорость устройства и даже ограничивать пропускную способность устройства с помощью MAC-адреса. Маршрутизатор имеет первоначальную цену 219 юаней (примерно 34 доллара США), но предварительные заказы поступают со специальной скидкой в ​​199 юаней (примерно 31 доллар США), а фактические продажи начнутся 3 августа 2021 года.

Источник — Astera.