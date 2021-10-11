Предварительные заказы на Apple Watch Series 7 перенесены на декабрь

Несколько дней назад Apple официально начала принимать предварительные заказы на свои последние Apple Watch Series 7 после анонса новых носимых устройств несколько недель назад. Компания отложила запуск на пару недель из-за производственных проблем.

Как оказалось, проблема с производством вполне реальна и, похоже, компания ее еще не исправила. Те , кто предварительно заказал последние Apple , часы серии 7 smartwatches выясняют, что даты отгрузки были отброшены в декабре , хотя некоторые более дорогие модели помечены как « в настоящее время недоступен».

Он сообщил , что устройства по цене $ 899, перечислены как « в настоящее время недоступен» , которые сделаны из серебра титана с кожаной полосой, а также черного титана с одной силиконовой лентой. Модели Apple Watch, являющиеся частью партнерства Hermes, показывают даты доставки в ноябре и декабре.

Apple также столкнулась с проблемами с поставками недавно выпущенных смартфонов серии iPhone 13 , при этом даты поставок некоторых устройств перенесены на ноябрь. Еще неизвестно, удастся ли технологическому гиганту решить производственные проблемы в преддверии праздничного сезона, который вот-вот начнется.

Аналитики ожидают, что выручка компании за три месяца, с октября до конца года, составит около 120 миллиардов долларов. В этом случае эти цифры приведут к росту Apple на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внутри Apple Watch Series 7 собраны те же датчики и процессоры, что и в предшественнике, но они работают на новейшем пользовательском интерфейсе watchOS 8 с множеством удивительных функций и улучшенных алгоритмов. Устройства выпускаются в пяти различных цветовых вариантах — черном, синем, золотом, красном и темно-сером.

Он также поставляется с несколькими новыми циферблатами, имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP6X. Изюминкой является аккумулятор, который, по заявлению компании, обеспечивает до 18 часов нормальной работы при полной зарядке и может заряжаться через порт USB-C . Apple также добавляет, что 8 минут зарядки устройства обеспечивают 8 часов автономной работы.