Apex Legends Mobile теперь доступна для предварительной регистрации для смартфонов Android. Мобильный порт одной из самых популярных игр Battle Royale наконец-то прибыл на смартфоны и теперь доступен в Google Play Store.

На данный момент Respawn, студия, стоящая за популярными франшизами Titanfall и Apex Legends, тестирует раннюю версию игры с ограниченным количеством игроков. Другими словами, эта сборка шутера Battle Royale не является окончательной версией и, вероятно, претерпит несколько изменений и обновлений до своего фактического выпуска. Таким образом, игроки, которые могут играть в эту раннюю версию, могут ожидать капитального ремонта или серьезных изменений после выпуска, наряду с обычными ошибками и нестабильностью.

Apex Legends Mobile уже получил множество положительных отзывов от игроков, которые смогли принять участие в тестировании региональных ставок в некоторых странах, таких как Филиппины и Индия. На данный момент самая большая разница между версией для ПК и мобильным портом — это переход игры на вид от третьего лица по умолчанию. Примечательно, что этот режим от третьего лица был доступен на ПК и консолях в течение ограниченного времени, но, похоже, он используется по умолчанию для смартфонов.

Источник — Astera.