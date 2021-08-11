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Предварительная регистрация Apex Legends для мобильных устройств теперь доступна для Android

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Apex Legends Mobile теперь доступна для предварительной регистрации для смартфонов Android. Мобильный порт одной из самых популярных игр Battle Royale наконец-то прибыл на смартфоны и теперь доступен в Google Play Store.

Предварительная регистрация Apex Legends для мобильных устройств теперь доступна для Android

На данный момент Respawn, студия, стоящая за популярными франшизами Titanfall и Apex Legends, тестирует раннюю версию игры с ограниченным количеством игроков. Другими словами, эта сборка шутера Battle Royale не является окончательной версией и, вероятно, претерпит несколько изменений и обновлений до своего фактического выпуска. Таким образом, игроки, которые могут играть в эту раннюю версию, могут ожидать капитального ремонта или серьезных изменений после выпуска, наряду с обычными ошибками и нестабильностью.

Предварительная регистрация Apex Legends для мобильных устройств теперь доступна для Android

Apex Legends Mobile уже получил множество положительных отзывов от игроков, которые смогли принять участие в тестировании региональных ставок в некоторых странах, таких как Филиппины и Индия. На данный момент самая большая разница между версией для ПК и мобильным портом — это переход игры на вид от третьего лица по умолчанию. Примечательно, что этот режим от третьего лица был доступен на ПК и консолях в течение ограниченного времени, но, похоже, он используется по умолчанию для смартфонов.

Источник — Astera.

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