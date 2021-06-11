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Предустановленные приложения-шпионы обнаружены в смартфонах от Samsung

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В Samsung уже отреагировали на информацию и выпустили обновление, которое исправляет главные недостатки.

Оказалось, что в смартфонах компании Samsung есть приложения, которые следят за пользователями.

Как выяснило издание Bleeping Computer, следящие за пользователями программы были предустановлены в смартфонах, поэтому владельцы устройств даже не догадываются, что за ними следят.

Предустановленные приложения-шпионы в смартфонах от Samsung были обнаружены специалистом по безопасности и основателем компании Oversecured Сергеем Тошиным.

По его данным, приложения с ошибками устанавливаются перед продажей, а их опасность заключается в том, что при желании злоумышленники могут просматривать SMS-сообщения, и это наименьшая опасность.

Дело в том, что есть хорошо замаскированные эксплойты, позволяющие хакерам удаленно читать или записывать любые файлы, в том числе и системные документы.

То есть это все дает возможность полностью контролировать устройство. Как рассказал специалист, он отправил компании Samsung данные о проблемах в устройствах и получил за это три денежные премии за каждую найденную уязвимость.

В Samsung уже отреагировали на информацию и выпустили обновление, которое исправляет главные недостатки.

Samsung
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