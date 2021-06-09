Предстоящий телефон Infinix может поддерживать быструю зарядку 160 Вт

Xiaomi Mi 10 Ultra, iQOO 5 Pro, iQOO 7, серия Black Shark 4, Nubia Red Magic 6 Pro и Nubia Z30 — одни из флагманских телефонов в Китае, которые поддерживают быструю зарядку 120 Вт. Свежая информация от XDA Developers показывает, что китайский бренд Infinix может выпустить телефон с возможностью зарядного устройства быстрее, чем вышеупомянутые телефоны. Издание получило от Infinix блок Ultra Flash Charge мощностью 160 Вт, но пока неясно, какой телефон будет поставляться вместе с этим зарядным устройством.

Все вышеупомянутые телефоны с зарядным устройством на 120 Вт являются флагманскими телефонами. За исключением Mi 10 Ultra и iQOO 5 Pro на базе Snapdragon 865, остальные телефоны работают на Snapdragon 888. Infinix работает в телефонном бизнесе с 2013 года и в основном сосредоточена на продаже телефонов среднего класса. Если телефон Infinix поставляется с зарядным устройством на 160 Вт, он может быть оснащен первоклассными характеристиками. Однако, поскольку ничего не известно о телефоне Infinix с поддержкой быстрой зарядки 160 Вт, рекомендуется дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать о нем больше.

Источник — Astera.ru.