Предстоящий смартфон OnePlus появился в базе IMEI

В последнее время OnePlus претерпевает множество изменений. Компания недавно объединила свой бизнес с OPPO и перешла от своих смартфонов-«убийц флагманов» к выпуску флагманских телефонов. Теперь у него также есть линейка бюджетных смартфонов серии Nord.

Китайская компания, похоже, сейчас работает над новым смартфоном, который в ближайшие месяцы может быть выпущен на ее домашний рынок. Грядущий смартфон OnePlus появился в базе IMEI, сообщает @stufflistings.

Телефон имеет номер модели NE2210, где «NE» — это первые две буквы кодового имени телефона, а «22» означает, что телефон будет выпущен в 2022 году. «10» в номере модели означает, что это стандартная модель или вариант для Китая.

Если это действительно будущий флагманский смартфон компании, то устройство, скорее всего, будет оснащено SoC Qualcomm Snapdragon 888+ 5G или неанонсированным чипсетом SM8450, который можно назвать Qualcomm Snapdragon 898.

OnePlus недавно сообщал о смартфоне OnePlus 9T через социальные сети, но добавил заголовок «Не зацикливайтесь на нем». Хотя тизер намекает на возможность запуска OnePlus 9T довольно скоро, заголовок вызывает в этом сомнения, особенно когда появляются сообщения о том, что OnePlus 9T не будет запущен в этом году.

Источник — Astera.