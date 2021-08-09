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Предстоящий Smart Speaker от Xiaomi будет предлагать ощущение концертного зала

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Завтра, 10 августа, Xiaomi проведет новое мероприятие по запуску, на котором будет выпущен смартфон серии Mi MIX следующего поколения — Mi MIX 4. Наряду с этим у компании есть еще несколько устройств для запуска, в том числе новый Smart Speaker.

В то время как компания уже сообщала о большинстве предстоящих продуктов, Xiaomi уже показывала свой новый динамик. В постере-тизере говорится, что новый «умный динамик высокого класса» Xiaomi небольшой по размеру, но может предложить мощный звук.

Предстоящий Smart Speaker от Xiaomi будет предлагать ощущение концертного зала

Xiaomi добавляет, что это не просто динамик, а концертный зал для компьютера. Как уже намекает плакат, новый умный динамик будет иметь цилиндрическую конструкцию, аналогичную представленным на рынке устройствам премиум-класса, включая HomePod от Apple. Также ожидается поддержка различных световых эффектов.

Судя по всему, новый умный динамик станет частью серии Xiaomi Speaker. Он будет поддерживать беспроводную передачу UWB, а также может взаимодействовать со смартфоном Mi MIX 4 для настройки умного дома на аппаратном уровне.

Ранее в тизере Xiaomi заявляла, что ее первая высококлассная интеллектуальная колонка будет выпущена с «симфонией технологий и искусства». Продуктом может быть Smart Speaker L16A, который был замечен в WiFi Alliance.

Список умных динамиков L16A не раскрывает каких-либо ключевых характеристик, но в нем говорится, что предстоящий высококачественный аудиопродукт от Xiaomi также поставляется с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi . Это означает, что он сможет подключаться к умным домам пользователей и, вероятно, сможет действовать как центр управления, который позволяет пользователям управлять другими продуктами умного дома с помощью голосовых команд.

Источник — Astera.

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