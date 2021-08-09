Завтра, 10 августа, Xiaomi проведет новое мероприятие по запуску, на котором будет выпущен смартфон серии Mi MIX следующего поколения — Mi MIX 4. Наряду с этим у компании есть еще несколько устройств для запуска, в том числе новый Smart Speaker.

В то время как компания уже сообщала о большинстве предстоящих продуктов, Xiaomi уже показывала свой новый динамик. В постере-тизере говорится, что новый «умный динамик высокого класса» Xiaomi небольшой по размеру, но может предложить мощный звук.

Xiaomi добавляет, что это не просто динамик, а концертный зал для компьютера. Как уже намекает плакат, новый умный динамик будет иметь цилиндрическую конструкцию, аналогичную представленным на рынке устройствам премиум-класса, включая HomePod от Apple. Также ожидается поддержка различных световых эффектов.

Судя по всему, новый умный динамик станет частью серии Xiaomi Speaker. Он будет поддерживать беспроводную передачу UWB, а также может взаимодействовать со смартфоном Mi MIX 4 для настройки умного дома на аппаратном уровне.

Ранее в тизере Xiaomi заявляла, что ее первая высококлассная интеллектуальная колонка будет выпущена с «симфонией технологий и искусства». Продуктом может быть Smart Speaker L16A, который был замечен в WiFi Alliance.

Список умных динамиков L16A не раскрывает каких-либо ключевых характеристик, но в нем говорится, что предстоящий высококачественный аудиопродукт от Xiaomi также поставляется с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi . Это означает, что он сможет подключаться к умным домам пользователей и, вероятно, сможет действовать как центр управления, который позволяет пользователям управлять другими продуктами умного дома с помощью голосовых команд.

Источник — Astera.