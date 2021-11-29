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Предстоящий складной телефон Oppo можно назвать серией Find N

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Похоже, что на рынке складных смартфонов вскоре может наблюдаться рост конкуренции, поскольку , по слухам, Oppo и Huawei работают над новыми складными телефонами. Теперь в новом отчете говорится, что грядущее складное устройство Oppo, по всей видимости, станет частью серии Find N.

Согласно известному консультанту @ 数码 闲聊 站 на Weibo (китайский сайт микроблогов), бренд смартфонов работает над новым устройством серии N. Для тех, кто не знает, в первые дни существования компании китайский OEM-производитель выпустил OPPO N1 с инновационным дизайном. В нем был модуль камеры, который можно было переворачивать с задней части на переднюю. Другими словами, его основная камера также действовала как селфи-шутер.

Совсем недавно мы сообщили об очередной утечке из информационного бюллетеня, которая раскрыла определенные характеристики дисплея и камеры грядущего складного смартфона Oppo. А теперь заявлено, что это будет модель премиум-класса из серии Find N. Согласно предыдущей утечке, экран крышки складного телефона будет немного изогнут по краям, с частотой обновления 60 Гц и вырезом в центре. С другой стороны, внутренний дисплей будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц и будет иметь дырочку в верхнем левом углу.

Предстоящий складной телефон Oppo можно назвать серией Find N

Сообщается, что под капотом этого телефона будет установлена Qualcomm Snapdragon 888 SoC. Что касается фотографии, аналитик заявил, что телефон будет оснащен 50- мегапиксельным основным датчиком Sony IMX766 в паре с 16-мегапиксельным датчиком Sony IMX481 и 13- мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL S5K3M5 на задней панели. На передней панели устройства, по-видимому, будет 32-мегапиксельная селфи-камера. К сожалению, это все еще неподтвержденный отчет, так что пока отнеситесь к нему с недоверием.

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