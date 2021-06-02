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Предстоящий OPPO PFGM00 появится на TENAA

02.06.2021 10:46

На прошлой неделе предстоящий смартфон OPPO с поддержкой 5G с номером модели PFGM00 был замечен на китайской платформе сертификации 3C. Сегодня смартфон появился в базе данных агентства TENAA страны. Китайские сертификаты показали, что PFGM00 — это смартфон среднего класса.

Внешний вид OPPO PFGM00 на TENAA показал, что в верхнем левом углу экрана есть отверстие. В целях безопасности он имеет боковой датчик отпечатков пальцев, а на его задней панели есть тройная камера, размещенная внутри прямоугольного блока.

Предстоящий OPPO PFGM00 появится на TENAA

В списке OPPO PFGM00 TENAA указано, что он имеет размеры 162,9 x 74,7 x 8,4 мм и вес 189 граммов. Он оснащен 6,5-дюймовой TFT-панелью, которая обеспечивает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и соотношение сторон 20: 9. Отверстие для дисплея служит домом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Смартфон PFGM00 оснащен восьмиядерным процессором, который работает на частоте 2,2 ГГц. Ожидается, что телефон появится в Китае с вариантами ОЗУ, такими как 6 ГБ и 8 ГБ, и с вариантами хранения, такими как 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Для дополнительной памяти устройство предлагает слот для карт памяти microSD.

В телефоне установлена ​​ОС Android 11, которая, скорее всего, будет оснащена последней версией ColorOS. Модуль задней камеры телефона имеет систему с тройными камерами 48-мегапикселей + 2-мегапикселей + 2-мегапикселей. Он имеет батарею емкостью 4980 мАч, и его появление на сертификации 3C показало, что он может быть оснащен зарядным устройством на 18 Вт.

С точки зрения технических характеристик и дизайна OPPO PFGM00 идентичен телефону OPPO A93 5G, который был официально представлен в начале этого года. Единственное заметное различие между OPPO A93 5G и PFGM00 заключается в том, что первый оснащен Snapdragon 480 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а второй — таинственным чипом с тактовой частотой 2,2 ГГц.

Источник — Astera.

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