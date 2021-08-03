Предстоящий MacBook Pro от Apple фигурирует в документах EEC

В прошлом году Apple анонсировала свой совершенно новый набор микросхем M1 в составе Apple Silicon, собственной линейки процессоров, основанных на архитектуре ARM. После этого технический гигант выпустил несколько устройств Mac на чипсете M1. С тех пор ходили слухи о новых MacBook на новом чипсете M1X.

В последней разработке новые модели MacBook на базе будущего чипсета M1X появились в документах Евразийской экономической комиссии. Впервые в этом списке были обнаружены Consomac для двух устройств с номерами моделей A2442 и A2485.

Примечательно, что в списке есть несколько моделей, но большинство из них просто связаны с обновлениями для MacOS, которые выйдут этой осенью. Только два из номеров моделей — A2442 и A2485 являются новыми и не соответствуют имеющимся на складе брендам.

Марк Гурман из Bloomberg предположил, что Apple все еще находится на пути к запуску новых устройств Mac на базе чипсета M1X в ближайшие месяцы. Он добавляет, что вскоре после этого гигант из Купертино может выпустить новый высокопроизводительный Mac Mini, а в следующем году — новые iMac и Mac Pro.

Для тех, кто не знает, грядущие модели Apple MacBook Pro, как ожидается, будут иметь совершенно новый дизайн и два варианта дисплея — 14-дюймовый и 16-дюймовый, с экраном Mini-LED. Ожидается, что они будут иметь дизайн с плоскими краями, порт для зарядки MagSafe и еще несколько портов, включая HDMI и слот для карт памяти SD.

Недавно появилась информация, что новые устройства MacBook могут быть официально анонсированы в сентябре этого года и поступят в продажу в октябре. Чтобы знать наверняка, нам придется ждать и следить за новыми утечками или любыми объявлениями от компании.

Источник — Astera.