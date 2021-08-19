Предстоящий дизайн Realme RMX3125 раскрылся на изображениях TENAA

Ранее на этой неделе грядущий телефон Realme с номером модели RMX3125 был сертифицирован телекоммуникационным органом Китая TENAA. В листинге раскрыты все его характеристики. Однако его дизайн не был известен, так как его изображения не появлялись. Теперь список TENAA Realme RMX3125 обновлен изображениями.

Изображения Realme RMX3125 TENAA предполагают, что он может иметь дисплей с каплевидным вырезом. Кнопки увеличения и уменьшения громкости доступны на левом краю устройства, в то время как его правая часть имеет клавишу включения, которая служит датчиком отпечатков пальцев. Модуль камеры прямоугольной формы имеет двойную камеру и светодиодную вспышку.

Телефон имеет размеры 163,9 x 75,7 x 8,4 мм и вес 189 граммов. Скорее всего, в Китае он будет выпущен в таких цветах, как золотой и фиолетовый.

Источник — Astera.